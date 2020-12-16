العشري: أحيي لاعبي طلائع الجيش رغم الهزيمة ضد أسوان

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 17:10

كتب : FilGoal

طارق العشري - الأهلي - طلائع الجيش

وجه طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش تحياته لفريقه، رغم الخسارة من أسوان 2-1 على أرضه في الجولة الثانية من الدوري.

وقال العشري لأون تايم سبورتس عقب المباراة: "غياب 7 لاعبين أساسيين بسبب كورونا تسبب في هزيمتنا. اللاعبون أدوا في حدود المتاح".

وشدد "أبارك لأسوان ونتقبل الهزيمة. أسوان استغل ضربتين ثابتين وفاز".

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وأتم "لم يقصر أي من لاعبي طلائع الجيش. أحييهم وأمامنا 5 أيام للاستعداد لمباراة مصر للمقاصة الهامة في الجولة الثالثة ونتمنى عودة بعض اللاعبين من إصابتهم بكورونا".

حقق أسوان انتصاره الثاني على التوالي في مسابقة الدوري بالتغلب على طلائع الجيش.

ونجح فريق أسوان في تحقيق إنجاز تاريخي كأفضل انطلاق بعد حصد العلامة الكاملة في أول جولتين لأول مرة في تاريخ مشاركاته بالدوري.

وفاز أسوان على الجيش بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري.

ورفع أسوان رصيده إلى ست نقاط من مباراتين بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند نقطة واحدة.

أسوان طلائع الجيش في الدوري طارق العشري
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