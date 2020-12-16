انتهت - سيراميكا كليوباترا (3) - (1) البنك الأهلي
الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 16:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري.
اضغط هنا لمتابعة اللقاء لحظة بلحظة
انتهت
** ق77 طرد محمود نبيل بعد حصوله على الإنذار الثاني
** ق68 إلغاء هدف سيراميكا الرابع عن طريق شريف دابو بعد العودة لتقنية الفيديو
** ق62 جووول ثالث لـ سيراميكا عن طريق شادي حسين بعد عرضية رائعة وتسديدة أروع
** ق59 جووول شريف دابو والهدف الثاني لـ سيراميكا من علامة الجزاء
** ق58 ركلة جزاء لـ سيراميكا بعد لمسة يد على كوفي
** ق52 جووول التعادل للبنك الأهلي بطريقة ولا أروع من تسديدة رائعة من فادي فريد
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
** ق38 جووول أول لـ سيرامكا من شادي حسين بعد متابعة لكرة عائدة من عند خط المرمى من البنك الأهلي
** ق25 عامر عامر يتألق أمام انفراد محمد فخري ويحمي مرمى كليوباترا
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة