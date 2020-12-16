الشيشيني للاعبي أسوان: لا تصدقوا أنفسكم وتتخيلون المنافسة على الدوري.. ولكن شكرا لكم

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 16:49

كتب : FilGoal

فريق أسوان - محمد عبد المجيد

حذر سامي الشيشيني مدرب أسوان لاعبيه من تخيل المنافسة على لقب الدوري، موجها الشكر لهم على الالتزام بالتعليمات ومشددا على أن الفوز في مباراتين ليس نهاية العالم.

وصرح الشيشيني عبر إذاعة الشباب والرياضة قائلا: "لا أريد المبالغة في الفرحة، فالفوز في مباراتين ليس نهاية العالم بل مشوار الدوري طويل".

وواصل "رسالتي للاعبين لا تظنوا أنكم تلعبون في صفوف فريق كبير أو أحد المنافسين على الدوري، ولكن أشكركم على الالتزام بالتعليمات، كنتم رجالا".

أخبار متعلقة
إنجاز تاريخي لزهرة الجنوب.. أسوان بالعلامة الكاملة بعد فوز مثير على طلائع الجيش أسوان لـ في الجول: بتروسبورت يستضيف مبارياتنا في الدوري صاحب هدف أسوان لـ في الجول: لم نكن نتوقع الفوز على إنبي.. وزميلي توقع تسجيلي

وعن تسجيل 3 أهداف من ركلات ثابتة في أول مباراتين بالدوري: "إمكانيات فريقي لا تؤهلني للتسجيل من اللعب المفتوح بل من الكرات الثابتة والسرعات في الهجمات المرتدة".

وأتم "طلائع الجيش فريق كبير يضم لاعبين مميزين في كل الخطوط، لكنه فاجئني بالاعتماد على الكرات الطولية، لكننا نجحنا في استغلال المساحات".

وحقق أسوان ثاني انتصار له على التوالي في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، في الجولة الثانية من الدوري الممتاز بعدما فاز بنتيجة 2-1 ضد طلائع الجيش.

في الدوري أسوان
نرشح لكم
أخر الأخبار
قبل مواجهة فريقه السابق.. لاعب وسط الإسماعيلي: الإنتاج فريق صعب ومختار صاحب فضل علي 3 دقيقة | الدوري المصري
كانتي: الخسارة أمام ولفرهامبتون بعد التقدم في النتيجة يؤلمنا كثيرا 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"ستدفعون حياتكم مقابل ما حدث".. تهديدات بالقتل للاعب ليون وزوجته بسبب نيمار 34 دقيقة | الدوري الفرنسي
في الدرجة الثانية – المنيا يتصدر الصعيد.. وتعثر الشرقية للدخان وبني سويف 42 دقيقة | مصر
العشري: أحيي لاعبي طلائع الجيش رغم الهزيمة ضد أسوان 50 دقيقة | الدوري المصري
استراحة - سيراميكا كليوباترا (1) - (0) البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
الشيشيني للاعبي أسوان: لا تصدقوا أنفسكم وتتخيلون المنافسة على الدوري.. ولكن شكرا لكم ساعة | الدوري المصري
توخيل: سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى أفضل مستوى حين نواجه برشلونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر
قد ينال إعجابك