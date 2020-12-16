الشيشيني للاعبي أسوان: لا تصدقوا أنفسكم وتتخيلون المنافسة على الدوري.. ولكن شكرا لكم

حذر سامي الشيشيني مدرب أسوان لاعبيه من تخيل المنافسة على لقب الدوري، موجها الشكر لهم على الالتزام بالتعليمات ومشددا على أن الفوز في مباراتين ليس نهاية العالم.

وصرح الشيشيني عبر إذاعة الشباب والرياضة قائلا: "لا أريد المبالغة في الفرحة، فالفوز في مباراتين ليس نهاية العالم بل مشوار الدوري طويل".

وواصل "رسالتي للاعبين لا تظنوا أنكم تلعبون في صفوف فريق كبير أو أحد المنافسين على الدوري، ولكن أشكركم على الالتزام بالتعليمات، كنتم رجالا".

وعن تسجيل 3 أهداف من ركلات ثابتة في أول مباراتين بالدوري: "إمكانيات فريقي لا تؤهلني للتسجيل من اللعب المفتوح بل من الكرات الثابتة والسرعات في الهجمات المرتدة".

وأتم "طلائع الجيش فريق كبير يضم لاعبين مميزين في كل الخطوط، لكنه فاجئني بالاعتماد على الكرات الطولية، لكننا نجحنا في استغلال المساحات".

وحقق أسوان ثاني انتصار له على التوالي في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، في الجولة الثانية من الدوري الممتاز بعدما فاز بنتيجة 2-1 ضد طلائع الجيش.