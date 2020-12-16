توخيل: سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى أفضل مستوى حين نواجه برشلونة

يعلم توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان أن فريقه عليه الوصول لأفضل مستوى في فبراير ومارس المقبلين حتى يتمكن من عبور عقبة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إنها قرعة صعبة، لكن هذا طبيعي في الأدوار الإقصائية".

وأضاف "من السابق لأوانه الحديث عن هذا اللقاء، سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى أفضل شكل ممكن وقت هذه المواجهة".

وواصل المدرب الألماني "من الآن وحتى فبراير المقبل، علينا التركيز على الدوري الفرنسي وعلينا البدء في تحقيق الانتصارات مرة أخرى".

وأتم "لقد فقدنا نقاطا عديدة في الطريق، وهذا خطأ كبير منا، يمكننا أن نفعل ما هو أفضل وسيكون من الضروري أن نتوج باللقب في النهاية".

ويستضيف ملعب كامب نو مباراة الذهاب يوم 16 فبراير المقبل، على أن يشهد ملعب حديقة الأمراء مباراة الإياب يوم العاشر من مارس.

وكان رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة قد علّق على مواجهة فريقه المنتظرة أمام باريس سان جيرمان في ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصرّح كومان عبر الموقع الرسمي لناديه: "من الوارد دائما مواجهة فريق قوي، ونحن وقعنا مع باريس سان جيرمان، لكننا أقوياء والمباراة ستكون متكافئة".

وأضاف المدرب الهولندي: "في السنوات الأخيرة، أنفق باريس سان جيرمان أموالا طائلة ليستطيع الفوز بالألقاب الكبيرة مثل دوري أبطال أوروبا".

وتابع "وصلوا الموسم الماضي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يرغبون دائما في الوصول إليه، لكننا نحن أيضا نرغب في الوصول بعيدا. أنتظر مباراة جميلة ومتكافئة".

وواصل "لا يمكن أن نقول أكثر من ذلك لأننا لا نعرف ما سيكون عليه الوضع في فبراير".

وأتم "علينا أولا أن نهتم بمباريات الدوري الإسباني، وبعدها سنرى إن كنا سنستعيد المصابين من أجل مواجهة باريس".