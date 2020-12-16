إنجاز تاريخي لزهرة الجنوب.. أسوان بالعلامة الكاملة بعد فوز مثير على طلائع الجيش

حقق أسوان انتصاره الثاني على التوالي في مسابقة الدوري بالتغلب على طلائع الجيش.

ونجح فريق أسوان في تحقيق إنجاز تاريخي كأفضل انطلاق بعد حصد العلامة الكاملة في أول جولتين لأول مرة في تاريخ مشاركاته بالدوري.

وفاز أسوان على الجيش بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري.

ورفع أسوان رصيده إلى ست نقاط من مباراتين بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند نقطة واحدة.

بدأ الشوط الأول هادئا من الفريقين دون خطورة حقيقية على المرمى وانتهى سلبيا بدون أهداف.

أما في الشوط الثاني فنجح هيثم الفيل في افتتاح التسجيل بالدقيقة 59 ليتقدم فريق أسوان.

وبعد دقيقتين عادل طلائع الجيش النتيجة بتسديدة رائعة من أحمد سمير داخل مرمى أسوان.

وفي الدقيقة 83 نجح محمود شبانة برأسية رائعة خطف نقاط المباراة لأسوان بهدف قاتل.

وبلغت الإثارة ذروتها في الوقت المحتسب بدل من الضائع عندما ارتطمت تسديدة محمد ناصف في العارضة في الدقيقة 92 ليفشل طلائع الجيش في إدراك التعادل.

ويلعب أسوان مباراته المقبلة أمام المصري البورسعيدي، أما طلائع الجيش فيواجه مصر للمقاصة.