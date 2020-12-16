مران الأهلي - كدمة للسولية وأكرم في كرة مشتركة.. وتأهيل لمروان محسن

ظهر ناصر ماهر لاعب وسط الأهلي على هامش مران الفريق الجماعي اليوم الأربعاء، وعقد جلسة قصيرة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي ليطمئن الأخير على حالة اللاعب المصاب.

وأصيب ناصر ماهر بخلع في الكتف خلال مواجهة مصر للمقاصة في الجولة الأولى من الدوري والتي فاز بها الأهلي بنتيجة 3-1.

وحرص الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على الاطمئنان على ناصر ماهر بدوره، والذي يخوض فترة علاج طبيعي لعدة أسابيع قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وتعرض عمرو السولية وأكرم توفيق لكدمة خفيفة في كرة مشتركة بين الثنائي في التدريبات الجماعية، واطمأن الجهاز الطبي على اللاعبين، واستكملا المران بعد ذلك بصورة طبيعية.

واستكمل مروان محسن مهاجم الفريق برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له بسبب آلام الركبة، وخاض اللاعب عدة فقرات تأهيل في صالة "الجيم" لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

وخضع لاعبة الفريق والجهاز الفني لاختبار "رابيد تيست" استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له مساء الجمعة في الدوري.

وحرص الجهاز الطبي للنادي الأهلي على تطعيم اللاعبين والجهاز الفني وكافة أفراد البعثة التي من المقرر أن تسافر إلى النيجر خلال الساعات المقبلة لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم 23 ديسمبر المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.