مران الأهلي - كدمة للسولية وأكرم في كرة مشتركة.. وتأهيل لمروان محسن

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 16:02

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي - طلائع الجيش

ظهر ناصر ماهر لاعب وسط الأهلي على هامش مران الفريق الجماعي اليوم الأربعاء، وعقد جلسة قصيرة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي ليطمئن الأخير على حالة اللاعب المصاب.

وأصيب ناصر ماهر بخلع في الكتف خلال مواجهة مصر للمقاصة في الجولة الأولى من الدوري والتي فاز بها الأهلي بنتيجة 3-1.

وحرص الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على الاطمئنان على ناصر ماهر بدوره، والذي يخوض فترة علاج طبيعي لعدة أسابيع قبل العودة للتدريبات الجماعية.

أخبار متعلقة
الأهلي يعلن إصابة موسيماني بفيروس كورونا حوار – 15 تصريحا من الجنايني.. عن أزمة منتخب الشباب وتطور البث التلفزيوني وعدم رضا الأهلي والزمالك "زي خاص لـ كأس العالم للأندية".. تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

وتعرض عمرو السولية وأكرم توفيق لكدمة خفيفة في كرة مشتركة بين الثنائي في التدريبات الجماعية، واطمأن الجهاز الطبي على اللاعبين، واستكملا المران بعد ذلك بصورة طبيعية.

واستكمل مروان محسن مهاجم الفريق برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له بسبب آلام الركبة، وخاض اللاعب عدة فقرات تأهيل في صالة "الجيم" لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

وخضع لاعبة الفريق والجهاز الفني لاختبار "رابيد تيست" استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له مساء الجمعة في الدوري.

وحرص الجهاز الطبي للنادي الأهلي على تطعيم اللاعبين والجهاز الفني وكافة أفراد البعثة التي من المقرر أن تسافر إلى النيجر خلال الساعات المقبلة لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم 23 ديسمبر المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

في الدوري مران الأهلي تدريبات الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الأهلي - كدمة للسولية وأكرم في كرة مشتركة.. وتأهيل لمروان محسن 10 دقيقة | الدوري المصري
جوندوجان: نحن بشر ولسنا ماكينات 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
آس: ليفربول مهتم بمدافع مانشستر سيتي واللاعب يرغب في العودة لبرشلونة 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هازارد يعود لتدريبات ريال مدريد 53 دقيقة | الدوري الإسباني
ميسي على بعد هدفين من رقم قياسي خالد باسم بيليه ساعة | الدوري الإسباني
الدوحة تفوز بشرف تنظيم ألعاب آسيا 2030.. والرياض تنظم نسخة 2034 ساعة | آسيا
لابورتا: سنستخدم كل مهاراتنا للحفاظ على ميسي في برشلونة.. وجوارديولا أفضل من زيدان ساعة | الدوري الإسباني
لابورتا: إعلاني بالقرب من سنتياجو برنابيو كان بحسن نية ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر
قد ينال إعجابك