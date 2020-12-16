هازارد يعود لتدريبات ريال مدريد

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 15:19

كتب : محرر في الجول

إدين هازارد - ريال مدريد

شارك البلجيكي إدين هازارد في تدريبات فريقه ريال مدريد الجماعية لأول مرة منذ إصابته في نوفمبر الماضي.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ورغم الفوز مساء أمس الثلاثاء على أتليتك بلباو 3-1، بدأ ريال مدريد استعداداته لمواجهة إيبار في الليجا.

وشهدت التدريبات مشاركة هازارد لأول مرة منذ إصابته خلال مباراة ديبورتيفو ألافيس يوم 28 نوفمبر الماضي.

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وظهر هازارد يتدرب بشكل عادي في مران ريال مدريد دون قيود، فيما أدى اللاعبون الذين شاركوا ضد بلباو تدريبات استشفائية.

وكان هازارد غاب عن أخر 5 مباريات لريال مدريد، بعدما تعرض لإصابته الثانية هذا الموسم.

ريال مدريد هازارد
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