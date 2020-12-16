هازارد يعود لتدريبات ريال مدريد

شارك البلجيكي إدين هازارد في تدريبات فريقه ريال مدريد الجماعية لأول مرة منذ إصابته في نوفمبر الماضي.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ورغم الفوز مساء أمس الثلاثاء على أتليتك بلباو 3-1، بدأ ريال مدريد استعداداته لمواجهة إيبار في الليجا.

وشهدت التدريبات مشاركة هازارد لأول مرة منذ إصابته خلال مباراة ديبورتيفو ألافيس يوم 28 نوفمبر الماضي.

وظهر هازارد يتدرب بشكل عادي في مران ريال مدريد دون قيود، فيما أدى اللاعبون الذين شاركوا ضد بلباو تدريبات استشفائية.

وكان هازارد غاب عن أخر 5 مباريات لريال مدريد، بعدما تعرض لإصابته الثانية هذا الموسم.