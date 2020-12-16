ميسي على بعد هدفين من رقم قياسي خالد باسم بيليه

يحتاج ليونيل ميسي ساحر برشلونة لتسجيل هدفين فقط ليعادل رقما قياسيا ظل صامدا لأكثر من 50 عاما.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة

وقبل مواجهة ريال سوسيداد، يحتاج ميسي تسجيل هدفين فقط ليعادل رقم البرازيلي بيليه مع سانتوس كأكثر لاعب سجل أهدافا بقميص فريق واحد برصيد 643 هدفا.

ولكن ميسي سيتفوق في هذه الحالة على بيليه، حيث احتاج البرازيلي 19 موسما لتحقيق رقمه مقابل 17 فقط للنجم الأرجنتيني.

وبشكل عام، سجل ميسي 14 هدفا في 21 مواجهة سابقة ضد ريال سوسيداد.

وسجل صاحب الـ33 عاما هدف الفوز الأخير على الفريق الباسكي في مارس الماضي.

يذكر أن ميسي سجل 5 أهداف في الليجا حتى الآن، 2 منهم من ركلتي جزاء.

ويتصدر ميكيل أويارزابال جناح ريال سوسيداد قائمة هدافي الليجا برصيد 7 أهداف.