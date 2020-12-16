الدوحة تفوز بشرف تنظيم ألعاب آسيا 2030.. والرياض تنظم نسخة 2034

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 15:04

كتب : FilGoal

قطر وأوزباكستان

فازت العاصمة القطرية الدوحة بشرف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.

وأعلن المجلس الأولمبي الآسيوي يوم الأربعاء فوز الدوحة بشرف التنظيم بعد منافسة مع مدينة الرياض السعودية.

وتوقف التصويت لفترة بسبب عطل فني، قبل أن يكتمل ويتم إعلان فوز الدوحة.

أخبار متعلقة
الأهلي يعلن إصابة موسيماني بفيروس كورونا هل يواصل صلاح دك شباك الفرق اللندنية؟ كاف يوضح: لماذا تم استبعاد 21 مدربا من مباريات فرقهم بدوري الأبطال والكونفدرالية أشرف صبحي: الموافقة على تأجيل الطائرة الخاصة لفريق الشباب.. وسفر طبيب المنتخب الأول

قبل ذلك أوضح المجلس أن الفائز سينظم دورة 2030، على أن ينظم الخاسر نسخة 2034.

فقد وافقت الجمعية العمومية للمجلس بالإجماع على استضافة الفائز بالتصويت لدورة 2030، فيما تستضيف المدينة الأخرى دورة 2034.

كانت الدوحة قد نظمت دورة الألعاب الآسيوية عام 2006 في نسختها رقم 15.

قطر الدوحة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الأهلي - كدمة للسولية وأكرم في كرة مشتركة.. وتأهيل لمروان محسن 8 دقيقة | الدوري المصري
جوندوجان: نحن بشر ولسنا ماكينات 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
آس: ليفربول مهتم بمدافع مانشستر سيتي واللاعب يرغب في العودة لبرشلونة 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هازارد يعود لتدريبات ريال مدريد 51 دقيقة | الدوري الإسباني
ميسي على بعد هدفين من رقم قياسي خالد باسم بيليه ساعة | الدوري الإسباني
الدوحة تفوز بشرف تنظيم ألعاب آسيا 2030.. والرياض تنظم نسخة 2034 ساعة | آسيا
لابورتا: سنستخدم كل مهاراتنا للحفاظ على ميسي في برشلونة.. وجوارديولا أفضل من زيدان ساعة | الدوري الإسباني
لابورتا: إعلاني بالقرب من سنتياجو برنابيو كان بحسن نية ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر
قد ينال إعجابك