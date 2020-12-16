الدوحة تفوز بشرف تنظيم ألعاب آسيا 2030.. والرياض تنظم نسخة 2034
الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 15:04
كتب : FilGoal
فازت العاصمة القطرية الدوحة بشرف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.
وأعلن المجلس الأولمبي الآسيوي يوم الأربعاء فوز الدوحة بشرف التنظيم بعد منافسة مع مدينة الرياض السعودية.
وتوقف التصويت لفترة بسبب عطل فني، قبل أن يكتمل ويتم إعلان فوز الدوحة.
قبل ذلك أوضح المجلس أن الفائز سينظم دورة 2030، على أن ينظم الخاسر نسخة 2034.
فقد وافقت الجمعية العمومية للمجلس بالإجماع على استضافة الفائز بالتصويت لدورة 2030، فيما تستضيف المدينة الأخرى دورة 2034.
كانت الدوحة قد نظمت دورة الألعاب الآسيوية عام 2006 في نسختها رقم 15.
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