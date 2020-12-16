لابورتا: سنستخدم كل مهاراتنا للحفاظ على ميسي في برشلونة.. وجوارديولا أفضل من زيدان

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 14:50

كتب : محرر في الجول

خوان لابورتا - برشلونة

يثق خوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة في قدرته على الحفاظ على ليونيل ميسي بين جدران النادي الكتالوني.

وقال لابورتا لراديو "ماركا": "سنستخدم كل مهاراتنا من أجل الحفاظ على ميسي في برشلونة معنا".

واستدرك "بيع ريال مدريد لكريستيانو رونالدو كان في ظروف مختلفة، حالة ميسي مختلفة وسيكون من اللاعبين القلائل الذين لعبوا لفريق واحد مثل بيليه".

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وواصل الرئيس السابق لبرشلونة من 2003 حتى 2010 "ميسي لا يفكر فقط في المال، سنقدم له عرضا جيد لكننا لا نستطيع تقديم ما تقدمه الأندية الأخرى".

ثم أضاف "لدي علاقة جيدة جدا بميسي، وهو يريد برشلونة وأنا متأكد من أنه ينتظر عرضا من الرئيس الجديد يكون أساسه قائمة جيدة من اللاعبين تستطيع المنافسة على دوري الأبطال، وأنا محظوظ بثقة ميسي".

وأجاب لابورتا على سؤال إذا كان الأفضل جوسيب جوارديولا المدير الفني السابق لبرشلونة والذي تولى قيادة الفريق خلال ولايته، أو زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

وقال: "بالنسبة لي، جوارديولا أفضل مدرب في العالم".

وأتم "زيدان مدرب رائع ولديه قوة تاريخه كلاعب كرة قدم، لدي انطباع بأنه يعرف كيف يتعامل مع لاعبيه لكن بيب لديه سحر خاص".

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