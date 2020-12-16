لابورتا: إعلاني بالقرب من سنتياجو برنابيو كان بحسن نية

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 14:48

كتب : محرر في الجول

لابورتا

تحدث خوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة عن لافتته الانتخابية بالقرب من ملعب سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

وأثارت اللافتة الدعائية التي تحمل صورة لابورتا في العاصمة مدريد الجدل في الصحافة الإسبانية خلال الأيام الماضية خاصة أنها كانت تبعد 200 متر فقط عن ملعب سنتياجو برنابيو.

وقال لابورتا لراديو "ماركا": "كانت خطوة لها تأثيرها".

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وتابع "أود تهنئة مدير الحملة، كانت فكرته وموجهة لأعضاء برشلونة".

وأوضح "مدريد منطقة انتخابية وكان علينا الحضور، كانت خطوة جيدة من وجهة نظر حسن النية".

ثم أتم "كانت تحمل طابعا من السخرية ولكن جيدة".

برشلونة ريال مدريد لابورتا
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