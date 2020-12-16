بينيتث: أتمنى فوز نابولي ضد إنتر

قال رافاييل بينيتث مدرب إنتر ميلان ونابولي وليفربول السابق، إنه يتمنى فوز نابولي ضد إنتر في مواجهة الفريقين بالدوري الإيطالي مساء اليوم الأربعاء. وذلك في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الإيطالية.

وصرح بينيتث قائلا: "إنتر ونابولي فترات أضافت لي، لكن في مباراتهما، سأدعم نابولي".

وواصل "هناك الكثير من الضغط على إنتر، سيرغبون في الفوز باللقب هذا الموسم خاصة وأن يوفنتوس على ما يبدو قد أصبح أقل قوة".

وأكمل "حينما كنت في نابولي نجحنا في الفوز بكأس إيطاليا والسوبر ضد يوفنتوس، كنا فريقا صعب المراس في ذلك الوقت".

وأتم "في إنتر تواجدت لوقت قصير، كانوا قد خرجوا للتو من موسم الثلاثية ولم يتم السماح لي بأن أستمر في المغامرة رغم الفوز بكأس العالم للأندية وكأس السوبر الإيطالي".

إنتر ميلان يستضيف نابولي في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي مساء الأربعاء.

بينيتث تولى تدريب إنتر يوم 10 يونيو 2010 بعد أيام قليلة من الرحيل عن ليفربول، وأقيل من منصبه في ديسمبر من نفس العام.

وتولى بينيتث تدريب نابولي في الفترة من مايو 2013 وحتى نهاية موسم 2014-2015 بعدما استقال من منصبه عقب الخسارة من لاتسيو بنتيجة 4-2 وعدم التأهل لدوري أبطال أوروبا.