قائمة برشلونة – رغم اتهامه بالتسريب.. ريكي بويج يتواجد ضد سوسيداد

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 13:10

كتب : محرر في الجول

ليو ميسي - ريكي بويج - برشلونة

رغم الأزمة المشتعلة بين رونالد كومان مدرب برشلونة ولاعبه ريكي بويج، إلا أن اللاعب الشاب تواجد في قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد في الجولة الـ19 من الليجا.

وكانت صحيفة "الباييس" الإسبانية كشفت عن خلافات شديدة بين كومان ولاعبه ريكي بويج بعدما اتهمه المدرب بتسريب أخبار خروجه من حساباته للصحافة أمام زملائه في غرفة خلع الملابس. ( اقرأ التفاصيل )

وضمت قائمة برشلونة 22 لاعبا تواجدوا خلال الفوز الأخير على ليفانتي بهدف.

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وخرج جونيور فيربو فقط من القائمة.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – إنياكي بينيا

الدفاع: كليمنت لونجليه – صامويل أومتيتي – رونالد أراوخو – أوسكار مينجيزا – سيرجينيو ديست – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – ميراليم بيانيتش – كارليس ألينيا – ريكي بويج – ماتيوس – فيليبي كوتينيو – فرانسيسكو ترينكاو – بيدري – كونراد دي لا فوينتي

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت

برشلونة كومان ريكي بويج
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