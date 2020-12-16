أشرف صبحي: الموافقة على تأجيل الطائرة الخاصة لفريق الشباب.. وسفر طبيب المنتخب الأول

وافق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تأجيل سفر الطائرة الخاصة إلى تونس من أجل منتخب الشباب من أجل استكمال مشوار التصفيات.

وكشف بيان وزارة الرياضة أن ذلك القرار في إطار التنسيق والتواصل المستمر وفي ضوء الحرص على سلامة لاعبي المنتخب المصري للشباب على استكمال المشاركة بتصفيات شمال إفريقيا في تونس والمؤهلة لأمم إفريقيا.

وقال أشرف صبحي في بيان وزارة الرياضة: "تم الموافقة على تأجيل الطائرة الخاصة والمقرر لها اليوم الأربعاء لإعادة بعثة منتخب الشباب، وذلك مع بقاء استعدادها للسفر في أي وقت يتم تحديده بموافقة وزير الطيران".

وجاءت عينة بعثة المنتخب إيجابية لـ 14 لاعبا بفيروس كورونا بالإضافة إلى ربيع ياسين المدير الفني للفريق.

وأضاف "تأجيل سفر الطائرة من أجل منح الفرصة للاتحاد المصري وجهاز منتخب الشباب لاستكمال المشاركة في البطولة".

وكشف وزير الرياضة "سفر محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول إلى تونس لتزويد الفريق الطبي لمنتخب الشباب ومتابعة كافة التطورات".

وأتم تصريحاته "سلامة اللاعبين تظل لها الأولوية وتحظى بالأهمية القصوى".