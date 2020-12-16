سلة - ذا أثليتك: ميلووكي يجعل يانيس صاحب أعلى عقد في تاريخ NBA

أعلن يانيس أنتيتوكومبو نجم ميلووكي باكس تجديد تعاقده مع فريقه لمدة 5 أعوام، وسيصبح بموجب هذا العقد الجديد اللاعب الأعلى تقاضيا للأجر في تاريخ NBA. وذلك حسب شبكة "ذا أثليتك".

وسيتقاضى يانيس صاحب الـ26 عاما مبلغ 228.2 مليون دولار على مدار الخمس سنوات، ما يجعله العقد الأغلى في تاريخ NBA.

وكتب اللاعب تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "أشعر بسعادة لأن أكون جزء من ميلووكي باكس لمدة 5 أعوام قادمة، لنجعلها أعواما تحتسب".

صاحب الـ26 عاما اختير كأفضل لاعب في الموسم المنتظم لـNBA مرتين كما اختير كأفضل لاعب دفاعي في موسم 2019-2020.

كما أنه قاد باكس لإنهاء الموسم في قمة ترتيب جدول الشرق خلال آخر موسمين منتظمين.

وياتي تجديد يانيس بعد 3 أسابيع من ضم باكس لجرو هوليداي وكذلك دي جي أوجستين وبوبي بورتيس.