سلة - ذا أثليتك: ميلووكي يجعل يانيس صاحب أعلى عقد في تاريخ NBA

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 12:34

كتب : FilGoal

يانيس أنتيتوكومبو

أعلن يانيس أنتيتوكومبو نجم ميلووكي باكس تجديد تعاقده مع فريقه لمدة 5 أعوام، وسيصبح بموجب هذا العقد الجديد اللاعب الأعلى تقاضيا للأجر في تاريخ NBA. وذلك حسب شبكة "ذا أثليتك".

وسيتقاضى يانيس صاحب الـ26 عاما مبلغ 228.2 مليون دولار على مدار الخمس سنوات، ما يجعله العقد الأغلى في تاريخ NBA.

وكتب اللاعب تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "أشعر بسعادة لأن أكون جزء من ميلووكي باكس لمدة 5 أعوام قادمة، لنجعلها أعواما تحتسب".

أخبار متعلقة
ليكرز يحصد لقب NBA على حساب هيت ويعادل رقم سيلتكس القياسي سلة - عبد المطلب لـ في الجول: الاتحاد يشارك في كأس إفريقيا تحت رعاية NBA عبد النادر المحترف المصري بـ NBA: أسعى لتحقيق طموحاتي مع المنتخب.. وأتمنى زيادة المحترفين

صاحب الـ26 عاما اختير كأفضل لاعب في الموسم المنتظم لـNBA مرتين كما اختير كأفضل لاعب دفاعي في موسم 2019-2020.

كما أنه قاد باكس لإنهاء الموسم في قمة ترتيب جدول الشرق خلال آخر موسمين منتظمين.

وياتي تجديد يانيس بعد 3 أسابيع من ضم باكس لجرو هوليداي وكذلك دي جي أوجستين وبوبي بورتيس.

كرة سلة NBA يانيس
نرشح لكم
أخر الأخبار
بينيتث: أتمنى فوز نابولي ضد إنتر 29 دقيقة | الدوري الإيطالي
هل يواصل صلاح دك شباك الفرق اللندنية؟ 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة برشلونة – رغم اتهامه بالتسريب.. ريكي بويج يتواجد ضد سوسيداد ساعة | أوروبا
أشرف صبحي: الموافقة على تأجيل الطائرة الخاصة لفريق الشباب.. وسفر طبيب المنتخب الأول ساعة | مصر
كلوب: توتنام تحول إلى ماكينة تحقيق نتائج إيجابية بفضل مورينيو ساعة | الدوري الإنجليزي
سلة - ذا أثليتك: ميلووكي يجعل يانيس صاحب أعلى عقد في تاريخ NBA ساعة | رياضات أخرى
تقرير: إبراهيموفيتش يعود أمام ساسولو ساعة | الدوري الإيطالي
منتخب الشباب: الموقف معلق.. ولم نجد استجابة من كاف لتطبيق روح القانون ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر
قد ينال إعجابك