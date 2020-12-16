تقرير: إبراهيموفيتش يعود أمام ساسولو

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 12:26

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

لن يخاطر ميلان بالدفع بزلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق أمام جنوى اليوم الأربعاء.

ويستعد إبراهيموفيتش لخوض المواجهة المقبلة للفريق أمام ساسولو بعد العودة من الإصابة.

وبذلك يغيب اليوم إبراهيموفيتش عن المواجهة الرابعة في الدوري الإيطالي والسابعة في جميع المسابقات بسبب إصابة في أوتار الركبة عانى منها في الفوز 3-1 على نابولي.

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وكشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن إبراهيموفيتش تم إبلاغه بمواصلة التدريبات بشكل منفصل بعد استشارة طبية.

وأشار التقرير أن عودة اللاعب تأجلت حتى مواجهة ساسولو في الدوري الإيطالي.

وسجل إبراهيموفيتش 10 أهداف في ست مباريات بالدوري الإيطالي حتى الآن هذا الموسم.

ويتصدر ميلان جدول الترتيب بعد مرور 11 جولة من الدوري الإيطالي.

ميلان الدوري الإيطالي إبراهيموفيتش
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