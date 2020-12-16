بنزيمة: هكذا أرى كرة القدم

تحدث كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد عن تألقه في مباراة أتليتك بلباو التي سجل خلالها هدفين وشهدت لقطة مهارية من النجم الفرنسي عندما مرر كرة بظهره.

ودفع تألق بنزيمة مدربه زين الدين زيدان إلى وصفه بأفضل مهاجم في تاريخ فرنسا، بعدما قاد ريال مدريد للفوز على بلباو 3-1.

وقال بنزيمة عقب المباراة: "هذه كرة القدم، وهذه الطريقة التي أراها بها أحيانا".

وتابع عن لقطة تمريرته بالظهر "لو رأيت أنني استطيع أن أفعل ذلك سأفعل لأنها ستقودنا إلى هجمة تنتهي بهدف".

وواصل "كانت مباراة صعبة ضد فريق قوي".

واستدرك "مثلما قلت بعد مباراة بروسيا مونشنجلادباخ إننا نقوم بعمل جيد ونسير على الطريق الصحيح".

وأكمل "نعمل سويا بشكل جيد ونسجل الأهداف دون استقبال الكثير".

ثم أضاف "علينا مواصلة السير مباراة بمباراة لأن كل المباريات ستكون نهائيات وكل واحدة بثلاث نقاط".

وأتم "الأمر يتعلق بالعمل والصبر، نحن نلعب في أكبر فريق في العالم وعلينا الفوز في المواجهات الكبيرة مثل مباراة بلباو".