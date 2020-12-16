مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع الوحش لتجديد تعاقده

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 11:57

كتب : ياسر الشريف

عمر الوحش وسلومون منساه في مباراة الإسماعيلي وأسوان

توصل النادي الإسماعيلي لاتفاق مع عمر الوحش قائد الفريق من أجل تجديد تعاقده.

عمر الوحش

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وكشف مصدر بالنادي لـ FilGoal.com: "تم التوصل لاتفاق على تجديد التعاقد لمدة 3 مواسم".

وأوضح "إجمالي التعاقد يصل إلى 7 ملايين و500 ألف جنيه مقسمة على الثلاثة مواسم".

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وأضاف "يحصل الوحش في الموسم الأول على 2 مليون جنيه مع زيادة 500 ألف جنيه في كل موسم".

وينتهي تعاقد الوحش مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأتم المصدر تصريحاته "تم الاتفاق بين الطرفين على كل شئ ويتبقى التوقيع الرسمي".

الإسماعيلي عمر الوحش
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