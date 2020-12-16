زيدان: بنزيمة أفضل مهاجم في تاريخ فرنسا

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 11:53

كتب : محرر في الجول

بنزيمة - زيدان - ريال مدريد - فالنسيا

برهن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد على صحة وجهة نظر مدربه زين الدين زيدان بتسجيل هدفين في الفوز على أتليتك بلباو 3-1، لكن زيزو منحه إشادة كبيرة جديدة.

وتألق بنزيمة وسجل هدفين ليقود الفريق الملكي لإسقاط بلباو في الجولة الـ19 من الليجا.

وأجاب زيدان على سؤال إذا كان بنزيمة الأفضل في تاريخ هجوم فرنسا، وقال: "بالنسبة لي، نعم".

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وأوضح "لقد أثبت ذلك ويلعب لريال مدريد منذ فترة طويلة".

وواصل "خاض أكثر من 500 مباراة ويسجل الأهداف، وأرقامه تتحدث عن نفسها".

ثم أكمل "بالنسبة لي، بنزيمة الأفضل وهذا واضح".

وتابع إشادته "بنزيمة لاعب متكامل أكثر الآن، هو ليس مجرد رقم 9 عادي ولا يفكر فقط في الأهداف، ولهذا أنا أحبه".

وانتقل زيدان للحديث عن عبوره الفترة الصعبة التي عانى منها ريال مدريد، بالفوز على إشبيلية وأتليتكو مدريد وبلباو في الليجا وبروسيا مونشنجلادباخ في دوري الأبطال.

وعن ذلك، قال: "الناس ستظل تتحدث دائما مهما كان ما تفعله، لدي أشياء أقوم بها وأفكر بشأن ذلك فقط".

وتابع "الأمور تسير بشكل جيد، وأنا سعيد بالفوز".

وأضاف "ستظل دائما تعاني في الليجا، صحيح أننا واجهنا صعوبات ضد بلباو لكننا حصدنا الثلاث نقاط في النهاية".

وأتم "ليس علينا أن نتحدث عن المباراة كثيرا، الشيء الأهم كان تحقيق الفوز، لم نلعب بشكل رائع لكن عليك دائما الفوز حتى عندما لا تلعب بشكل جيد".

زيدان بنزيمة ريال مدريد
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