تقرير: إنتر قد يستخدم إريكسن لضم بابو جوميز

يتجه إنتر ميلان للاستعانة بكريستيان إريكسن لاعبه من أجل الحصول على خدمات بابو جوميز قائد وصانع ألعاب أتالانتا. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية.

وقال التقرير إن إنتر سيسعى لصفقة تبادلية يرحل بموجبها إريكسن إلى أتالانتا مقابل الحصول على خدمات جوميز.

وأوضح التقرير أن الصفقة قد تتم على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، على أمل أن تحل كافة المشاكل لكل الأطراف خلال الصيف المقبل.

ولا يحصل إريكسن على فرصة مع إنتر ميلان خاصة وأن مدربه أنطونيو كونتي يلعب بنظام 3-5-2.

على الجانب الآخر يستخدم جاسبريني جوميز كورقته الرابحة في نظامه، وإريكسن قد يلعب نفس الدور بنجاح.

وأشار التقرير إلى أن المشكلة التي تواجه الصفقة هي أن راتب إريكسن يصل إلى 7.5 مليون يورو في الموسم بجانب الإضافات، وهو بعيد كل البعد عن نظام الرواتب في أتالانتا.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن هناك حادثة وقعت في غرفة ملابس أتالانتا بين شوطي مباراة ميتيلاند في دوري أبطال أوروبا.

وتواجد جوميز على مقاعد بدلاء أتالانتا ضد فيورنتينا يوم الأحد والتي فاز بها فريقه بنتيجة 3-0، مع تزايد أنباء رحيله في يناير.

ويعد جوميز واحد من أهم عناصر فريق أتالانتا بخلاف شارته، إذ أنه شارك في الموسم الجاري في 15 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4، كما كان أحد أبرز عناصر جيان بييرو جاسبريني في الموسم الماضي، بعد أن صنع 18 هدفا وسجل 8 في 46 مباراة بكل المسابقات.

جوميز صاحب الـ32 عاما وفقا لعدة تقارير في إيطاليا أبرزها موقع "توتو ميركاتو ويب" تواجد في اجتماع مع جاسبريني ورئيس ناديه أنطونيو بيركاسي لتهدئة الأجواء، وألمحت تقارير أخرى إلى أنه قد يبدأ مواجهة يوفنتوس مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي.