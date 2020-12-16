اتحاد الكرة يعلن استمرار إيجابية مسحة 14 لاعبا بـ منتخب الشباب

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 11:08

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

ظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما وجاءت النتيجة باستمرار إيجابية 14 لاعبا في الفريق بفيروس كورونا.

ويشارك منتخب الشباب في تصفيات شمال إفريقيا في تونس والمؤهلة لأمم إفريقيا، وتم اعتبار الفريق مهزوما أمام ليبيا في المباراة الافتتاحية بسبب عدم اكتمال القائمة بسبب فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان فجر اليوم الأربعاء استمرار إيجابية عينة 14 حالة وسلبية 14 آخرون.

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وبالنسبة للجهاز الفني والإداري، لا يزال ربيع ياسين المدير الفني هو المصاب الوحيد بفيروس كورونا.

وأجرى الاتحاد المصري تلك المسحة على نفقته الخاصة قبل مسحة كاف المقرر لها اليوم قبل مواجهة تونس يوم الجمعة.

وتم استدعاء أحمد حسام مدافع الجونة ومصطفى ميسي لاعب سيراميكا كليوباترا للانضمام إلى المنتخب والمقرر وصولهما إلى تونس صباح الخميس.

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