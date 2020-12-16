مواعيد مباريات الأربعاء 16 ديسمبر 2020.. ليفربول يواجه توتنام و3 مباريات في الدوري المصري وبرشلونة ضد سوسيداد

تبدأ اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وستكون المواجهة الأولى بين أسوان وطلائع الجيش في الثانية والنصف ظهرا. ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس".

ويواجه سيراميكا كليوباترا ضيفه البنك الأهلي في الخامسة مساء ويذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2".

ويحل المقاولون العرب ضيفا على وادي دجلة في السابعة والنصف مساء على قناة "أون تايم سبورتس".

وتقام اليوم 6 مواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها أرسنال الذي يستضيف ساوثامبتون في الثامنة مساء ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

ويستضيف ليفربول نظيره توتنام في العاشرة مساء ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

ويواجه برشلونة ضيفه ريال سوسيداد في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني في العاشرة مساء على قناة "بي إن سبورتس 3".

ويحل أتالانتا ضيفا على يوفنتوس في السابعة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 4".

فيما يواجه إنتر ميلان نظيره نابولي في التاسعة و45 دقيقة مساء ويذاع على قناة "بي إن سبورتس 4".

ويستضيف بايرن ميونيخ نظيره فولفسبورج في التاسعة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الألماني ويذاع اللقاء في التاسعة والنصف مساء.

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