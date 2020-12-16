حوار – 15 تصريحا من الجنايني.. عن أزمة منتخب الشباب وتطور البث التلفزيوني وعدم رضا الأهلي والزمالك

ينتوي عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، فتح تحقيق في أزمة إصابة 17 لاعبا من منتخب مصر للشباب بكورونا في تونس، كما كشف كواليس جديدة بشأن فترة رئاسته للاتحاد التي تستمر من أغسطس قبل الماضي.

الجنايني حل ضيفا على أون تايم سبورتس 2، وكانت له هذه التصريحات..

"فيفا مدت للجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يناير، وقلص أعضاء اللجنة إلى ثلاثة، ولم نقرر بعد من سيخرج من اللجنة".

"اقترحت لو تم تقليص أعضاء اللجنة، أن يتم تعيين الاثنين الخارجين من اللجنة في الاتحاد لمساعدتنا".

"لماذا لا يلعب المصري في بورسعيد؟ الأمر ليس قرار اتحاد الكرة. النادي يقدم الملعب لاتحاد الكرة، واتحاد الكرة يقدمه للأمن. القرار أمني 100%".

"أمنية حياتي أن يعود المصري للعب في بورسعيد".

"لماذا سافر منتخب الشباب دون رئيس بعثة؟ البعثة الرسمية تبدأ قبل بداية البطولة بيومين. ربيع ياسين طلب السفر 5 أيام مبكرا عن موعد بدء البعثة الرسمية وقبلنا بهذا الطلب لأنه فني بحت. تحدد سفر جمال محمد علي رئيس البعثة في موعدها الرسمي. المدير الإداري عادل محفوظ أيضا مصاب بكورونا هنا في مصر".

"سيحدث تحقيق في عدد الإصابات الكبير بكورونا في معسكر منتخب الشباب".

"تم تسليم لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة لـ فيفا يوم الثلاثاء".

"إن شاء الله سينضم 2 لاعبين لمعسكر منتخب الشباب ويُشفى بعض اللاعبين ونستكمل البطولة".

"دخول جماهير للأهلي ومنع جمهور للزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ حديث ليس له أساس من الصحة، ومحمد فضل لم يكن مسؤولا عن ذلك الأمر".

"أفخر بأن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي أكملت الدوري بكل درجاته، من الممتاز إلى القسم الرابع".

"عدم ذهابي لحضور حفل تسليم الدوري للأهلي؟ حضرت تكريم الأهلي في الموسم الماضي. عدم رضا الأهلي والزمالك يقول إننا ناجحين".

"لم أشارك أبدا في انتخابات الزمالك، ودائما ما كنت في المجلس بالتعيين. ولو خيرت بين رئاسة اتحاد الكرة أو الزمالك سأكون ميال لاتحاد الكرة لأنني عرفته والأمر أصبح سهلا بالنسبة لي وراض عن نفسي فيه".

"ما أعرفه أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا في البث التلفزيوني خاصة بعد بطولة العالم لكرة اليد".

"حذف بيان إصابة صلاح بكورونا؟ تم حذفه لأن من الطبيعي أننا سنعيد التحليل وهو إجراء يحدث في أي إصابة بكورونا".

"حذف بيان كهربا؟ البيان نزل بشكل خاطئ. الموضوع كبر بشكل سخيف و(اتلم في 3 دقائق). أؤكد أن كهربا اعتذر لـ محمد فضل شفويا وتحريريا"