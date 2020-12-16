جمال محمد علي: المسحة الأخيرة أثبتت إصابة 14 لاعبا.. والجنايني: سنلعب إن شاء الله

أعلن جمال محمد علي رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس، عن نتيجة آخر مسحة أجراها اللاعبون للكشف عن فيروس كورونا، والتي أثبتت إصابة 14 لاعبا.

وقال عضو اللجنة المديرة لاتحاد الكرة عبر أون تايم سبورتس 2: "نتيجة آخر مسحة مازالت إصابة 14 حالة، والـ 14 لاعب الآخرين سلبيين. ومن الجهاز لا يوجد حالات إيجابية سوى ربيع ياسين".

وأضاف "نتمنى أن المسحة الرسمية لـ كاف غدا الأربعاء تثبت شفاء بعض من لاعبينا الـ 14 المصابين".

وهنا استدرك عمرو الجنايني رئيس اللجنة وضيف برنامج مساء أون تايم: "ثنائي الفريق المسافر هنا من مصر يصل صباح الخميس ليشارك في مباراة الجمعة ضد تونس وسنلعب بإذن الله".

وأتم علي "اللاعبون المتاحون يغطون كل المراكز، واللاعبون المصابون معزولون وحالتهم مطمئنة. حالة ربيع ياسين أيضا مطمئنة".

ويحتاج منتخب مصر لإكمال قائمة تضم 15 لاعبا (11 لاعبا + 4 بدلاء بينهم حارس مرمى) لاستكمال غمار البطولة، بعدما اعتبر منسحبا من مواجهة ليبيا الافتتاحية بعد إصابة 17 لاعبا منه بفيروس كورونا، وكذلك إصابة المدرب ربيع ياسين.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر تونس يوم الجمعة، والجزائر يوم 24، والمغرب يوم 27، بعدما انتهت مواجهته ضد ليبيا اليوم بفوز اعتباري لليبيا 2-0.

ويتأهل المنتخبين المتصدرين لدوري الدور الواحد، لبطولة كأس أمم إفريقيا للشباب، المؤهلة بدورها لكأس العالم.