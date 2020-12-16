خبر في الجول - جلسة لـ الخطيب ومرتضى للاستماع للشكاوى المتبادلة الإثنين المقبل

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 01:08

كتب : أحمد الخولي

مرتضى منصور - محمود الخطيب

أبلغت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، كلا من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موقف بعقد جلسة استماع، حسبما علم FilGoal.com.

وتحدد يوم الإثنين المقبل موعدا للجلسة للاستماع للشكاوي المتبادلة بينهما، إذ ستُعقد جلسة لكل منهما بمفرده.

كما سيتواجد الممثل القانوني للأهلي والزمالك في الجلسة.

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وتقدم الأهلي بأكثر من شكوى ضد مرتضى منصور في وقت سابق للجنة الأولمبية واتحاد الكرة ومجلس النواب.

وطالب الأهلي فيها بتفعيل القانون بسبب تجاوزات رئيس الزمالك غير الاخلاقية وفقا للموقع الرسمي.

فيما تقدّم مرتضى منصور بأكثر من شكوى ضد الأهلي، ورئيسه محمود الخطيب.

وحسبما أوضحت اللجنة الأولمبية، فإن الشكوى التي وقع عليها مدير النادي التنفيذي علاء مقلد جاءت بسبب ما قال منصور عنه بإنه "ألفاظ وعبارات اعتبرها الشاكي تحريضا في حقه".

الأهلي الزمالك محمود الخطيب مرتضى منصور
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