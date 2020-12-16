بنزيمة بالتخصص يقود ريال مدريد لحسم مواجهة أتليتك بلباو

قاد كريم بنزيمة فريق ريال مدريد لفوز مهم ضد أتليتك بلباو ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتغلب ريال مدريد على أتليتك بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة المقدمة من الجولة 19 بسبب المشاركة في السوبر الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 26 نقطة من 13 مباراة ليزاحم ريال سوسيداد وأتليتكو مدريد المتصدرين بنفس عدد النقاط.

وتعرض راؤول جارسيا لاعب بلباو للطرد مبكرا في الدقيقة 13 بعد الحصول على بطاقتين صفراوتين.

ونجح توني كروس في افتتاح التسجيل قبل صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 46.

وفي الشوط الثاني أدرك أندير كابا التعادل في الدقيقة 52 قبل أن يدفع زيدان بالثنائي ماركو أسينسيو وإيسكو بدلا من فينسيوس جونيور وفالفيردي.

وقاد كريم بنزيمة النادي الملكي لحصد نقاط المباراة الثلاثة بهدف في الدقيقة 74 من عرضية رائعة من داني كارباخال، قبل أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 91.

ويحل ريال مدريد ضيفا على فريق إيبار في الجولة المقبلة من مسابقة الدوري الإسباني.