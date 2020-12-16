الأولاد ينفذون أمنية الأب.. بينفينتو يتعادل مع لاتسيو في الدوري الإيطالي

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 00:39

كتب : إسلام أحمد

فيليبو وسيموني إنزاجي

"كنت آمل أن يصل أولادي إلى هذا التحدي بهدوء أكبر، في النهاية، سأشجع أن تنتهي المباراة بالتعادل"، كانت تلك كلمات جينكارلو والد سيموني وفيليبو إنزاجي لصحيفة "إل ماسيجارو" الإيطالية قبل لقاء بنيفينتو ولاتسيو في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي.

ونفذ الشقيقان أمنية والدهما بعدما حل لاتسيو ضيفا على بينيفنتو في ملعب تشيرو فيوريتو وانتهت بالتعادل 1-1.

مواجهة واحدة سبق أن التقى فيها الشقيقين وانتهت بفوز سيموني 2-0 حينها كان فيليبو مدربا لـ بولونيا في ديسمبر 2018.

أخبار متعلقة
في مواجهة فريقه القديم.. كلوزة: كنت أتمنى أن تضعنا القرعة ضد لاتسيو نوير: الضغط الأكبر سيكون على بايرن وليس لاتسيو فليك: مواجهة الفرق الإيطالية تتسم بالصعوبة.. وأتوقع مباراتين مثيرتين ضد لاتسيو والد فيليبو وسيموني إنزاجي يأمل انتهاء مواجتهما بالتعادل

لاتسيو بهذا التعادل ابتعد عن صراع القمة بعدما رفع رصيده بهذا التعادل إلى 18 نقطة في المركز الثامن.

بينما ارتقى بينفينتو مؤقتا للمركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة محققا التعادل الثالث في آخر 4 مباريات بالمسابقة.

مواجهة فيليبو وسيموني إنزاجي لم تكن الوحيدة التي تحمل طابعا عائليا في الملعب، بل ظهر إيجلي تاري المدير الرياضي للاتسيو وباسكوالي فوجيا المدير الرياضي لبنيفينتو يتبادلان أطراف الحديث والمزاح داخل أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة إذ سبق لهما أن تزاملا في صفوف فريق العاصمة عام 2006.

الشوط الأول انتهى بالتعادل بين الفريقين، بعدما تقدم تشيرو إيموبيلي بالنتيجة للضيوف في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تعادل باسكوالي تشيتاريلا لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني بالدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع حصل تشيتاريلا على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي.

تعادل هو الأول بين الفريقين، بعدما حقق لاتسيو الفوز ذهابا وإيابا موسم 2017-18 بنتيجتي 6-2 و5-1

وتنتهي المباراة بالتعادل الذي قد "يُرضي هذا بينفينتو أكثر" مثلما قال جينكارلو.

فيليبو إنزاجي سيموني إنزاجي لاتسيو بنيفينتو
نرشح لكم
أخر الأخبار
بنزيمة بالتخصص يقود ريال مدريد لحسم مواجهة أتليتك بلباو 3 دقيقة | الدوري الإسباني
الأولاد ينفذون أمنية الأب.. بينفينتو يتعادل مع لاتسيو في الدوري الإيطالي 20 دقيقة | الدوري الإيطالي
اتحاد الكرة: تم إنهاء إجراءات سفر 2 من لاعبي منتخب الشباب إلى تونس.. ولا عقوبات على مصر 36 دقيقة | مصر
وزير الرياضة التونسي: لا توجد حالات خطرة بين البعثة المصرية.. ونسهل كافة الإجراءات 44 دقيقة | مصر
جوارديولا يفقد أعصابه ونقطتين أمام شجاعة جونستون ورفاقه 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وزير الرياضة يكشف تطورات منتخب الشباب وموقف الفريق من العودة أو استكمال التصفيات 54 دقيقة | مصر
الزمالك يعلن شفاء عبد الله جمعة من فيروس كورونا ساعة | الدوري المصري
"زي خاص لـ كأس العالم للأندية".. تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 3 حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية 4 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح
قد ينال إعجابك