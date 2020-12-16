الأولاد ينفذون أمنية الأب.. بينفينتو يتعادل مع لاتسيو في الدوري الإيطالي

"كنت آمل أن يصل أولادي إلى هذا التحدي بهدوء أكبر، في النهاية، سأشجع أن تنتهي المباراة بالتعادل"، كانت تلك كلمات جينكارلو والد سيموني وفيليبو إنزاجي لصحيفة "إل ماسيجارو" الإيطالية قبل لقاء بنيفينتو ولاتسيو في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي.

ونفذ الشقيقان أمنية والدهما بعدما حل لاتسيو ضيفا على بينيفنتو في ملعب تشيرو فيوريتو وانتهت بالتعادل 1-1.

مواجهة واحدة سبق أن التقى فيها الشقيقين وانتهت بفوز سيموني 2-0 حينها كان فيليبو مدربا لـ بولونيا في ديسمبر 2018.

لاتسيو بهذا التعادل ابتعد عن صراع القمة بعدما رفع رصيده بهذا التعادل إلى 18 نقطة في المركز الثامن.

بينما ارتقى بينفينتو مؤقتا للمركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة محققا التعادل الثالث في آخر 4 مباريات بالمسابقة.

مواجهة فيليبو وسيموني إنزاجي لم تكن الوحيدة التي تحمل طابعا عائليا في الملعب، بل ظهر إيجلي تاري المدير الرياضي للاتسيو وباسكوالي فوجيا المدير الرياضي لبنيفينتو يتبادلان أطراف الحديث والمزاح داخل أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة إذ سبق لهما أن تزاملا في صفوف فريق العاصمة عام 2006.

Wrestling pre match tra Tare e Foggia #BeneventoLazio pic.twitter.com/VlsIkNuRY7 — Piazza della Libertà (@laziolibera) December 15, 2020

الشوط الأول انتهى بالتعادل بين الفريقين، بعدما تقدم تشيرو إيموبيلي بالنتيجة للضيوف في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تعادل باسكوالي تشيتاريلا لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني بالدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع حصل تشيتاريلا على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي.

تعادل هو الأول بين الفريقين، بعدما حقق لاتسيو الفوز ذهابا وإيابا موسم 2017-18 بنتيجتي 6-2 و5-1

وتنتهي المباراة بالتعادل الذي قد "يُرضي هذا بينفينتو أكثر" مثلما قال جينكارلو.