اتحاد الكرة: تم إنهاء إجراءات سفر 2 من لاعبي منتخب الشباب إلى تونس.. ولا عقوبات على مصر

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 00:23

كتب : FilGoal

منتخب الشباب

كشف وليد العطار المدير التنفيذي بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إنهاء إجراءات سفر أحمد حسام من الجونة ومصطفى سعد من نادي سيراميكا كليوباترا.

وكان كاف قد اعتبر منتخب مصر مهزوما أمام ليبيا بسبب عدم استكمال عدد القائمة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وتم تأكيد إيجابية عينة 14 لاعبا من منتخب مصر للشباب بالإضافة إلى ربيع ياسين المدير الفني بفيروس كورونا.

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وقال العطار عبر أون تايم سبورتس1: "نتيجة المسحة الجديدة للاعبين المصابين تظهر في الساعات الأولى من صباح الأربعاء".

وعن نية سفر 2 من اللاعبين كشف "اتخذنا إجراءات بالفعل وهما الثنائي أحمد حسام من الجونة ومصطفى سعد من سيراميكا كليوباترا".

وأوضح العطار "الثنائي أجرى مسحة طبية صباح الثلاثاء ومن المقرر وصولهم إلى تونس صباح الخميس بعدما تظهر النتيجة".

وأضاف "توجهنا الأول هو استكمال مشوار التصفيات كحلم لنا وحلم للاعبين أنفسهم".

وتابع "تواصلنا مع كاف وأبلغنا أنه في حالة استمرار الوضع كما هو عليه سيتم اعتبار منتخب مصر غير قادر على استئناف التصفيات وليس منسحبا

وشدد "بالتالي لا توجد عقوبات بسبب الظروف القهرية".

وأتم تصريحاته "تواصلنا مع سكرتير كاف ولجنة المسابقات من أجل تأجيل لقاء ليبيا أو السماح باللعب بـ 14 لاعب لكن تم إبلاغنا أن الأمر يعود إلى اللائحة والتي لا تسمح بأقل من 15 لاعب".

منتخب الشباب وليد العطار اتحاد الكرة
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