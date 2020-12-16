وزير الرياضة التونسي: لا توجد حالات خطرة بين البعثة المصرية.. ونسهل كافة الإجراءات

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 00:15

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

شدد كمال دقيش وزير الرياضة التونسي على أن الحالات المصابة بفيروس كورونا في بعثة منتخب مصر للشباب لكرة القدم لا تشمل أي حالة خطرة.

وكان قد أصيب 14 لاعبا من منتخب الشباب بجانب ربيع ياسين المدير الفني مما أدى لاعتبار المنتخب مهزوما أمام ليبيا بسبب النقص العددي.

ويشارك منتخب الشباب في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

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وقال دقيش عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "لدينا بروتوكول صحي خاص بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا وبالأخص في التجمعات مثل تلك البطولات الرياضية".

وأضاف "كل فريق يشارك يخضع لفحوصات للكشف عن فيروس كورونا وهذا ما حدث للمنتخب المصري مثل باقي المنتخبات".

وتابع وزير الرياضة التونسي "أي شخص يصل تونس من أي جنسية يخضع لفحص فيروس كورونا بعد وصوله لمحل إقامته".

وكشف "جمعني اتصال هاتفي بيني وبين وزير الرياضة المصري، والسلطات التونسية ستسهل كافة الإجراءات للفريق المصري وبداية من الغد سنناقش مع الجانب الطبي لدينا إمكانية سفر المصابين في الطائرة الخاصة إن حدث ذلك".

وأتم تصريحاته "لا توجد حالة خطرة بين البعثة المصرية، والفريق الطبي التونسي يتابع جميع الحالات الإيجابية مع منتخب الشباب".

منتخب مصر للشباب وزير الرياضة التونسي
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