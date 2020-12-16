وزير الرياضة يكشف تطورات منتخب الشباب وموقف الفريق من العودة أو استكمال التصفيات

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أخر تطورات منتخب مصر للشباب وموقف الفريق من العودة إلى مصر في طائرة خاصة أو استئناف التصفيات.

واعتبر الاتحاد الإفريقي منتخب الشباب مهزوما أمام ليبيا في افتتاح بطولة تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا بسبب عدم استكمال قائمة اللاعبين الجاهزين لـ 15 لاعبا وفقا للائحة.

وقال وزير الرياضة عبر قناة أون تايم سبورتس1: "هذا الفريق يتم تكوينه منذ عامين وطالب ربيع ياسين تجمعهم مبكرا من أجل الاستعداد للبطولة الهامة ومواجهة تحديات جائحة كورونا".

وأضاف "بدأت أزمة منتخب الشباب أمس الإثنين بعد اكتشاف عدد كبير من الحالات المصابة وتدخلنا لحل المشكلة".

وتابع صبحي "تواصلنا مع السفير المصري في تونس ووزارة الطيران المدني لتوفير طائرة خاصة وهذا حدث بالفعل ونستطيع إعادة البعثة في أي وقت".

وبسؤاله لماذا لم يحدث تأجيل مثل حالات سابقة أجاب "هناك فارق بين الدورات المجمعة ومباريات الذهاب والإياب في لائحة كاف الخاصة بالتعامل مع كورونا".

وكشف "تم إقرار تلك اللائحة وبالتالي لا يمكننا التحرك في تلك الخطوة، اللائحة تقول 11 لاعب + 4 والمتوفر لدينا 11 + 3 ولا توجد استثناءات لذلك المباراة الأولى احتسبت علينا".

وشدد صبحي "قرار اعتبار المنتخب مهزوما أمام ليبيا جاء وفقا للائحة ومن الصعب التراجع فيه".

وعن موقف اللاعبين أوضح وزير الرياضة "نحترم حماس اللاعبين والذي زاد بعد تعادل تونس والجزائر، ننتظر نتائج المسحة الثانية لـ 8 لاعبين مصابين قبل مواجهة يوم الجمعة".

وكشف صبحي "هناك اقتراح بسفر 2 من لاعبي المنتخب المتواجدين في مصر وندعم ذلك أيضا".

"حالة ربيع ياسين يعالج بأحد المستشفيات في تونس لكن حالته مطمئنة للغاية، هناك 14 لاعب مصاب بفيروس كورونا ومثلهم غير مصاب".

وبالحديث عن القرار النهائي قال صبحي: "الطائرة المتوفرة للسفر غدا يمكن تأجيلها إلى الخميس، ننتظر نتائج المسحة الثانية ومسحة الثنائي المتواجد في مصر قبل حسم أمر استكمال التصفيات من عدمه".

وواصل "الجانب التونسي قدم كل شئ لمنتخب الشباب ونشكر السلطات التونسية على ذلك".

وشدد "كل أعضاء المنظومة الكروية نفذ واجبه بالكامل دون تقصير".

وواصل صبحي "تسائلنا عن سبب إجراء مسحة لـ 9 لاعبين فقط وليس الفريق بالكامل وتم إبلاغنا أنه بسبب أن هؤلاء الأقل أعراض ولكن هذا أمر غير مقبول وطالبناهم أن تكون المسحات للجميع".

وعن انتقاد البعض بسبب مشاركة نجله مع المنتخب قال: "لا يشوب اللاعب أن والده وزير ولا يشوب الوزير أن نجله لاعب، أنا فخور كونه بطل رياضي مثلما كنت ولا أتدخل في قراراته".

ويلعب مصطفى أشرف نجل وزير الرياضة مع منتخب الشباب وضمن البعثة المتواجدة في تونس.

وعن مطالبة ربيع ياسين الدولة بطائرة للعودة أجاب "أعتقد أن الأمر يعود إلى الجانب النفسي بسبب الخوف على حالته الصحية كونه مريض سكر مع تحمله مسؤولية رئاسة البعثة أدى إلى رغبته في العودة إلى مصر وبالطبع الحالة الصحية هي الأهم".

وأوضح صبحي "استكمال المنتخب للتصفيات من عدمه أمر فني من اختصاص الاتحاد المصري".

وأتم تصريحاته "إن حدث وتم استكمال المنتخب لمشواره في التصفيات فنحن نتوجه لهم بالشكر أيا كانت النتائج حتى وإن لم يتم استئناف مشوارهم ونقدر حماسهم وروحهم".