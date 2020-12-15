الزمالك يعلن شفاء عبد الله جمعة من فيروس كورونا

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 23:47

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الله جمعة - الزمالك - الإسماعيلي

أعلن نادي الزمالك شفاء عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق كرة القدم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها عبد الله جمعة جاءت نتيجتها سلبية.

وأضاف محمد أسامة في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي أن عبد الله جمعة خضع لفحوصات على القلب والرئتين وبعض الفحوصات الأخرى وجاءت نتيجتها مطمئنة.

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وأشار إلى أن اللاعب سيخضع لبرنامج تجهيزي خلال الفترة المقبلة تمهيدا لانتظامه في المران الجماعي للزمالك.

وأصيب عبد الله جمعة بفيروس كورونا قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك.

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