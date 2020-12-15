أشرف قاسم: هدفنا الآن تحقيق الفوز على بيراميدز

شدد أشرف قاسم المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك على أن الهدف الحالي لفريقه هو تحقيق الفوز على بيراميدز، وذلك بعد صرف مستحقات اللاعبين.

وقال أشرف قاسم عبر قناة الزمالك: "تم صرف مستحقات المتأخرة لكل لاعبي الزمالك بما فيهم الأجانب والمدربين والجهاز الفني بالكامل".

وأضاف "نسبة الـ25% مقدم مستحقات الموسم الجديد لكل اللاعبين ستكون متوفرة بنهاية الشهر الجاري".

وأكمل "أشرف بنشرقي استلم مستحقاته مثله مثل باقي اللاعبين وهذا يدل على أنه مستمر مع الزمالك".

وتابع "وكيل فرجاني ساسي سيتواجد في القاهرة يوم الجمعة المقبل، واللاعب لديه رغبة في الاستمرار مع الزمالك".

وعن مواجهة بيراميدز قال: "بيراميدز فريق قوي وخطوطه شبه مكتملة ويمتلك لاعبين مميزين جدا ولكن نحن نفكر في كل مباراة على حدة وهدفنا حصد النقاط الـ3 لأن تجميع النقاط في بداية الموسم أهم من الأداء".

وأتم تصريحاته "الأداء سيتحسن مع مرور المباريات وبالتأكيد نتمنى أن نحقق الانتصارات مع تقديم أداء مميز".