مؤتمر كومان: لا أرى مشاكل بين اللاعبين.. ولنترك بيانيتش غير سعيدا ويعمل بقوة للحصول على فرصة

نفى الهولندي رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة وجود أي مشاكل بين لاعبي الفريق قبل مواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

وتحدث كومان في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة المُقدمة من الجولة الـ 19: "أرى أجواءً رائعة بين لاعبي الفريق في التدريبات والمباريات، ولا أرى أي مشاكل، أمس احتفلوا بأعياد الميلاد عقب التدريب كانت الأجواء رائعة".

وأضاف "هم فريق جيد، وتستطيع القول أنهم يلعبون سويا معا منذ سنوات".

وتطرق للحديث عن ريال سوسيداد، قائلا: "أحب أسلوب لعبهم، وأريد أن نلعب بشكل جيد مع الثقة والاستحواذ من أجل أن نسبب لهم مشاكل".

وواصل "اعتقد أنها ستكون مباراة مفتوحة، الموسم الماضي كانت كذلك، كلا الفريقان يريدان الكرة والضغط، اعتقد أنها ستكون مباراة جميلة".

وأكمل "لا يمكن أن نكون سعداء بنتائجنا في الدوري، خسرنا عندما لم يكن من المفترض لكن علينا أن ننظر للفريق وكيف يعمل".

وتابع"نعرف موقفنا، نريد الفوز في المباريات المتبقية، ونريد إظهار الشخصية في مباراة الغد".

الفريق الباسكي يتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن أتليتكو مدريد برصيد 26 نقطة، بينما يحتل برشلونة المركز الثامن برصيد 17 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.

وتحدث عن موقف أنسو فاتي وعثمان ديمبيلي وموعد العودة من الإصابة، قائلا: "ديميبلي يتدرب منفردا ولا أستطيع وضع موعدا لعودته وآمل أن يعود قريبا فهو لاعب نحتاجه".

وأضاف "من الصعب قول متى سيعود فاتي، هو يتحسن بشكل يومي، والآمر يعتمد على عملية تطوره، لن نخاطر خاصةً بسبب سنه، هناك مزيد من الوقت".

وردا عن علاقته بالبوسني ميراليم بيانيتش استدرك "تحدثت مع بيانيتش الأسبوع الماضي حول ما يحتاجه ليتطور، أحب أسلوبه ولن يكون جيدا إذ كان سعيدا، لنتركه غير سعيدا ويعمل بقوة من أجل الحصول على فرصة اللعب".

وأشاد بالمدافع الشاب أوسكار مينجويزا "أصبح لاعبا للفريق الأول، يتدرب معنا تعرض لإصابة لكنه يجلب المنافسة بين قلوب الدفاع وهو لاعب شاب ينتظره المستقبل".

ويحتاج ليونيل ميسي لتسجيل هدفين للتفوق على رقم الأسطورة البرازيلية بيليه صاحب الـ 643 هدفا مع فريق سانتوس البرازيلي.

وأتم الهولندي "تلك أرقام رائعة، لا اعتقد أن النادي سيحظى بلاعب كفئ مثله مرة أخرى، هجومنا يعتمد على ليو، لا أعرف كم عدد المرات التي سجل فيها هاتريك، هذا رائع".