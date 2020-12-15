تشكيل ريال مدريد - فالفيردي أساسيا وبنزيمة وفاسكيز يهاجمان بلباو

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 22:11

كتب : FilGoal

ريال مدريد - أتليتكو

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة أتليتك بلباو في الدوري الإسباني.

ويبدأ فالفيردي في خط الوسط بجانب لوكا مودريتش وتوني كروس.

ويغيب كل من البرازيلي كاسيميرو لتراكم البطاقات الصفراء، كما يتواصل ابتعاد إدين هازارد للإصابة، والأمر نفسه ينطبق على مارتن أوديجارد وماريانو دياز، بالإضافة إلى لوكا يوفيتش المصاب بفيروس كورونا.

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وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال - سرجيو راموس - رافائيل فاران - ميندي

الوسط: مودريتش - كروس - فالفيردي

الهجوم: فينسيوس جونيور - كريم بنزيمة - لوكاس فاسكيز

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، فيما يتواجد أتليتك بلباو في المركز 12 برصيد 14 نقطة من 12 مباراة أيضا.

الدوري الإسباني ريال مدريد بلباو
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