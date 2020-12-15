الزمالك: سددنا متأخرات مستحقات اللاعبين وجزء من مقدمات العقود

أصدرت إدارة نادي الزمالك بيانا، أعلنت فيه نجاحها في سداد بعض المستحقات عليها.

وقال البيان: "نجحت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك في سداد متأخرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم فضلا عن سداد جزء من مقدمات عقود اللاعبين".

وأضاف "كما تم صرف مكافآت الفوز على المقاولون العرب في بداية مشوار الفريق بالموسم الحالي".

وأردف "وقامت اللجنة بسداد متأخرات رواتب العاملين والموظفين فضلا عن صرف مستحقات باقي لاعبي الفرق الأخرى، وسيتم صرف باقي مستحقات باقي اللاعبين في جميع الألعاب خلال الأيام المقبلة".

وأكمل البيان : "تم صرف جميع السلف اللازمة لتسيير أمور باقي اللعبات الأخرى" .

وشدد "من جانب آخر، أنهت اللجنة التى عقدت اجتماعا مطولا اليوم إجراءات استقبال فريق جازيل التشادي الذي سيلتقي فريق الزمالك في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا بما في ذلك تأمين تذاكر سفر الفريق الذي سيخوض مباراتي تلك المرحلة في القاهرة بناء على اتفاق الناديين وذلك يوم 23 ديسمبر الحالي ويوم 5 أو 6 يناير 2021".