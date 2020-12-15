اسكواش - خماسي مصري إلى ربع نهائي بطولة بلاك بول للرجال

تأهل خماسي مصري إلى ربع نهائي بطولة بلاك بول لرجال الاسكواش والمقامة في مصر حتى الجمعة 18 ديسمبر.

تأهل علي فرج المصنف الأول عالميا بالفوز على زميله عمر مسعد بثلاثة أشواط دون رد.

كما تأهل طارق مؤمن المصنف الثاني في البطولة بالفوز على زميله مازن هشام بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في ختام مباريات اليوم الثلاثاء.

ويواجه علي فرج في ربع النهائي زميله محمد أبو الغار الذي تغلب على الفرنسي جريجوري مارشي بثلاثة أشواط دون رد.

بينما يلعب طارق مؤمن أمام الويلزي جويل ماكين الذي تغلب على الإنجليزي جيمس ويلستروب بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وفي كبرى مفاجآت اليوم أقصى مصطفى عسل بطل العالم للناشئين، النيوزلاندي بول كول بعد التغلب عليه بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وتأهل عسل لمواجهة الكولومبي ميجيل رودريجيز الذي تغلب على زاهد سليم بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

ونجح فارس دسوقي في إقصاء كريم عبد الجواد بثلاثة أشواط مقابل شوطين ليتأهل لمواجهة دييجو إلياس لاعب بيرو.

وتقام جميع مباريات ربع النهائي غدا الأربعاء.