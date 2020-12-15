العجوز: الإسماعيلي لم يحقق أفضل ما لديه وهدفنا الوصول لمقدمة الدوري

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 20:13

كتب : ياسر الشريف

حسن علي ومحمد عادل في مباراة المصري والإسماعيلي

كشف أحمد العجوز مدير الكرة بفريق الإسماعيلي أن فريقه لم يقدم أفضل ما لديه والهدف هو وصول الدراويش لمقدمة الدوري.

وتعادل الإسماعيلي في افتتاحية الدوري أمام المصري تعادلا سلبيا بدون أهداف.

وقال العجوز عبر موقع النادي الرسمي: "الفريق لم يقدم أفضل ما لديه بعد ونحتاج إلى الانسجام".

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وأوضح "مع توالي المباريات ستظهر فعالية الصفقات الجديد مع اللاعبين القدامى".

وشدد العجوز "نحتاج إلى دعم الجميع من أجل تحقيق هذا الهدف والوصول إلى مقدمة الدوري".

ويلتقي الإسماعيلي بفريق الإنتاج الحربي يوم الخميش ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وأضاف العجوز "هدفنا حصد الثلاث نقاط في مباراتنا المقبلة أمام الإنتاج الحربي من أجل تحقيق انطلاقة نرضى عنها في المسابقة".

وأتم تصريحاته "درسنا الإنتاج الحربي جيدا من أجل الوقوف على نقاط الضعف والقوة لديهم وسنقاتل من أجل الفوز باللقاء".

الإسماعيلي العجوز
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