محمد بسام يعلن عبر في الجول: تأكدت إصابتي بفيروس كورونا

أعلن محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش إصابته بفيروس كورونا بعد إيجابية المسحة الخاصة به.

محمد بسام النادي : طلائع الجيش طلائع الجيش

وبات بسام خامس مصابين فيروس كورونا بالفريق العسكري والمؤكد غيابهم عن مواجهة أسوان.

وقال بسام عبر FilGoal.com: "بالفعل تم تأكيد إيجابية المسحة الخاصة بي وإصابتي بفيروس كورونا".

ويلعب طلائع الجيش ظهر غدا الأربعاء أمام أسوان ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وكان الجيش قد تعادل في افتتاح المسابقة أمام الجونة بهدف لكل منهما.

ويغيب عن الجيش كل من إسلام جمال وإسلام محارب وخالد سطوحي ومهند لاشين بالإضافة إلى محمد بسام.