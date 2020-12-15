في الدرجة الثانية - تعيين أمير عزمي مجاهد مديرا فنيا لـ النجوم

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 18:35

كتب : رضا السنباطي

كريتستيان جروس مع أمير عزمي مجاهد

أعلن نادي النجوم تعيين أمير عزمي مجاهد مديرا فنيا للفريق.

وصرّح محمد الطويلة رئيس نادي النجوم لـ FilGoal.com: "عُين أمير عزمي مجاهد لاعب الزمالك السابق مدربا للفريق".

وأضاف "سيستمر المدرب البرتغالي نيلسون سانتوس وسيهتم بالعامل البدني للفريق".

أخبار متعلقة
أمير عزمي: تعطل تقنية الفيديو وارد في العالم أجمع أمير عزمي مجاهد يكشف لأول مرة تفاصيل تعثر انتقاله لـ ميلان أمير عزمي يكشف كواليس شخصية شوقي غريب التي ساعدت تحقيق على برونزية 2001 رسالة مؤثرة من أمير عزمي لـ جروس بعد اعتزاله: لن أنسى فضلك عليّ

وسبق أن عمل أمير عزمي مجاهد في الزمالك مدربا مساعد للسويسري كريستيان جروس الموسم قبل الماضي.

وخاض النجوم 3 مباريات حتى الآن في مجموعة القاهرة من القسم الثاني وحصد نقطة واحدة.

ويستعد النجوم للقاء الداخلية في الجولة الرابعة يوم الخميس المقبل.

الفريق خسر من المريخ 1-0، ثم تعادل مع منتخب السويس 1-1، وهُزم من نادي زد 2-1 ويحتل المركز الـ 15.

واحتل النجوم الموسم الماضي المركز الثامن لمجموعة القاهرة برصيد 25 نقطة من 22 مباراة، ولم يهبط للقسم الثالث بعد إلغاء الهبوط.

أمير عزمي مجاهد النجوم في الدرجة الثانية
نرشح لكم
أخر الأخبار
محمد بسام يعلن عبر في الجول: تأكدت إصابتي بفيروس كورونا 13 دقيقة | الدوري المصري
"هنكمل البطولة وهنصعد" رسائل لاعبي منتخب مصر للشباب.. واجتماع مع ربيع ياسين 33 دقيقة | منتخب مصر
في الدرجة الثانية - تعيين أمير عزمي مجاهد مديرا فنيا لـ النجوم ساعة | مصر
نظرة عن قرب على برشلونة كومان.. "بداية هبوط ميسي" وأزمة مالية طاحنة ساعة | تقرير في الجول
تقرير: غياب أوسيمين يمتد حتى بعد عيد الميلاد ساعة | الدوري الإيطالي
الزمالك يخاطب اتحاد الكرة بحصوله على الموافقة الأمنية لمواجهة جازيل في الكلية الحربية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر كونتي: فريق واحد فقط يفوز بلقب الدوري الإيطالي ساعة | الدوري الإيطالي
والد فيليبو وسيموني إنزاجي يأمل انتهاء مواجتهما بالتعادل ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 3 حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية 4 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح
قد ينال إعجابك