في الدرجة الثانية - تعيين أمير عزمي مجاهد مديرا فنيا لـ النجوم

أعلن نادي النجوم تعيين أمير عزمي مجاهد مديرا فنيا للفريق.

وصرّح محمد الطويلة رئيس نادي النجوم لـ FilGoal.com: "عُين أمير عزمي مجاهد لاعب الزمالك السابق مدربا للفريق".

وأضاف "سيستمر المدرب البرتغالي نيلسون سانتوس وسيهتم بالعامل البدني للفريق".

وسبق أن عمل أمير عزمي مجاهد في الزمالك مدربا مساعد للسويسري كريستيان جروس الموسم قبل الماضي.

وخاض النجوم 3 مباريات حتى الآن في مجموعة القاهرة من القسم الثاني وحصد نقطة واحدة.

ويستعد النجوم للقاء الداخلية في الجولة الرابعة يوم الخميس المقبل.

الفريق خسر من المريخ 1-0، ثم تعادل مع منتخب السويس 1-1، وهُزم من نادي زد 2-1 ويحتل المركز الـ 15.

واحتل النجوم الموسم الماضي المركز الثامن لمجموعة القاهرة برصيد 25 نقطة من 22 مباراة، ولم يهبط للقسم الثالث بعد إلغاء الهبوط.