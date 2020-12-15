تقرير: غياب أوسيمين يمتد حتى بعد عيد الميلاد

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 18:15

كتب : FilGoal

فيكتور أوسمين - نابولي

يغيب فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي إلى بعد عيد الميلاد بسبب إصابته وكان من المقرر عودته أمام لاتسيو يوم 20 ديسمبر.

وعاد أوسيمين إلى نابولي من التوقف الدولي مع منتخب نيجيريا مصابا في الكتف.

وكشفت قناة سكاي سبورت إيطاليا أن اللاعب من المتوقع أن يستمر غيابه لما بعد 25 ديسمبر.

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وأشار التقرير إلى سفر أوسيمين إلى بلجيكا من أجل مزيد العلاجات بحثا عن سرعة التعافي.

ويغيب أوسيمين منذ الثامن من نوفمبر وكان من المفترض أن يعود خلال مواجهة نابولي ولاتسيو يوم 20.

ويحتل نابولي المركز الثالث بعد مرور 11 جولات من الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ميلان المتصدر.

وكان قد تم احتساب مواجهة نابولي ويوفنتوس لصالح الأخير بعد غياب نابولي عن المباراة كما تم خصم نقطة من الفريق كعقوبة إدارية.

نابولي أوسيمين
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