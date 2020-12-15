مؤتمر كونتي: فريق واحد فقط يفوز بلقب الدوري الإيطالي

يرى أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر الإيطالي أن عديد الفريق تقاتل من أجل الفوز بلقب الدوري لكن "فريق واحد يفوز فقط".

ويستعد إنتر لمواجهة قوية في الجولة الـ 12 بلقاء نابولي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي: "ابتسم عندما أسمع متطلبات الفوز بلقب الدوري، هناك عديد الفرق، كلهم يمتلكهم الطموح من أجل الفوز باللقب، لكن فريق واحد يفوز باللقب، وفي المواسم التسعة الأخيرة كان الفريق ذاته".

ويأمل يوفنتوس في تحقيق لقب الدوري الإيطالي الموسم الجاري للمرة العاشرة على التوالي، إذ ساهم كونتي في تحقيق أول 3 ألقاب ثم تبعه ماسيميليانو أليجري وماوريسو ساري.

وواصل كونتي: "في المواسم الماضية كان نابولي منافسا لـ يوفنتوس، لكن في الموسم الماضي أخذنا مكانهم، هدفنا مثلهم أن نقاتل للنهاية، على الأقل حتى الآن هناك توازن في المسابقة".

وأضاف "المواجهات المباشرة أكثر أهمية من أجل جدول الترتيب والعقلية، الفوز يجعلك تشعر بالقوة، ويعطيك الطمأنينة ويمثل مقياس لعدة تقييمات".

وأردف "الموسم الماضي سجلنا الكثير واستقبلنا أكثر، التوازن أساسي، أنا هادئ في المؤتمر الصحفي".

وأكمل "لقد اعتدت على حقيقة أن كل ما أقوله أو أفعله يُنظر إليه دائمًا بطريقة سلبية، كنت هادئا في المؤتمر الصحفي وتم إلقاء اللوم على حقيقة أنني لم أعد أنا، بعد أن استسلمت، الآن أنت تخبرني بالعكس، لذلك علينا إيجاد حل وسط".

وأخيرا تطرق للحديث عن إمكانية مشاركة أشرف حكيمي الذي خرج مصابا في لقاء كالياري: "هناك فرصة كبيرة له، لكن سانشيز عانى من إصابة في مباراة كالياري ومن الصعب تعافيه، وأرتورو فيدال يعاني من إصابة من الدرجة الأولى وسيكون المخاطرة إشراكه وإلا سنخسره لشهر آخر".

ويسعي إنتر صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة للفوز من أجل الاقتراب خطوة من ميلان المتصدر برصيد 27 نقطة، وللابتعاد عن نابولي الثالث صاحب الـ 23 نقطة.