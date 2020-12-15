مران الزمالك - محاضرة لـ باتشيكو.. ورابيد تيست

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 16:41

كتب : أحمد شوقي صلاح

باتشيكو - الزمالك

خضع لاعبو الزمالك اليوم الثلاثاء لاختبار رابيد تيست للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم الخميس في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وعقد المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو جلسة مع اللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية والتكتيكية، مطالبا إياهم بالتركيز في لقاء بيراميدز لاقتناص الثلاث نقاط.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية لرفع معدل اللياقة البدنية.

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وقسم الجهاز الفني اللاعبين لثلاث مجموعات خلال التدريبات البدنية.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا يوم الأربعاء في فندق قريب من ملعب 30 يونيو الذي يستضيف مباراة الخميس.

واستهل الزمالك مشواره في البطولة بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد.

الزمالك باتشيكو
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