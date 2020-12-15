الزمالك: صرف جميع مستحقات اللاعبين بعد مران الثلاثاء

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 16:35

كتب : أحمد شوقي صلاح

مصطفى محمد - الزمالك - المقاولون العرب

كشف أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في الزمالك ونجم الفريق السابق أن المستحقات المتأخرة للاعبي النادي سيتم صرفها بعد نهاية مران اليوم الثلاثاء.

وقال قاسم عبر الموقع الرسمي للزمالك:"جميع لاعبي الفريق سوف يستلمون شيكات بمستحقاتهم عقب انتهاء المران".

وأضاف "حريصون على صرف جميع المستحقات من أجل تركيز الفريق على مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نسعى إلى توفير مناخ جيد للاعبين والجهاز الفني".

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وتابع "الكابتن أيمن يونس يعمل بشكل متواصل على ملف تجديد وتعديل العقود وإبرام التعاقدات الجديدة باعتباره المسؤول عن هذا الملف، وسوف سيكون هناك أخبار طيبة للجماهير خلال الفترة المقبلة".

ويتدرب الزمالك استعدادا لمواجهة مضيفه بيراميدز يوم الخميس في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

واستهل الزمالك مشواره في البطولة بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد.

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