كلوب: ما فعله لايبزيج في الأشهر الأخيرة يؤكد مدى قوته

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 16:18

كتب : FilGoal

أنخيلينيو - ريد بول لايبزيج - دوري أبطال أوروبا

يتوقع يورجن كلوب مدرب ليفربول مواجهة صعبة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد لايبزيج الذي يلعب ضده لأول مرة كمدرب.

ويقام لقاء الذهاب على ملعب ريد بول أرينا يوم 16 فبراير المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب أنفيلد يوم 10 مارس.

وقال كلوب لموقع ناديه: "هي مواجهة صعبة. كنت متأكدًا من أننا سنحصل على أحد الفرق الألمانية. بروسيا مونشنجلادباخ أو لايبزيج، كلاهما قوي".

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وأضاف "لايبزيج وصل إلى نصف نهائي النسخة الماضية ويبدوا فريقاً رائعاً هذا العام. لقد تأهلوا من مجموعة صعبة للغاية، وهذا يؤكد على مدى قوتهم".

وتابع "هذه هي القرعة. لا يزال هناك وقت طويل حتى نلتقي بهم، وهناك الكثير من المباريات التي سنلعبها. يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء، لكنني متحمس للمواجهة".

وأكمل المدرب الألماني "لم ألعب أبدًا ضد لايبزيج. لقد صعدوا إلى الدوري الألماني بعد أن غادرت، لكنها مدينة رائعة ولنرى ما سيحدث".

وتأهل لايبزيج إلى دور الـ16 باحتلاله وصافة مجموعته التي ضمت بجانبه كل من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وإسطنبول باشاك شهير، وتسبب في خروج الشياطين الحمر.

وأتم كلوب "لقد تأسس نادي لايبزيج قبل 10 سنوات فقط أو نحو ذلك. لكن يجب أن أقول إنهم يقومون بعمل جيد حقًا، وأنا أحترم كثيرًا ما يفعلونه. أنا أتطلع إلى المواجهة".

ليفربول لايبزيج يورجن كلوب
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