والد ميسي: مقابلة قنصل قطر؟ أنا في الأرجنتين منذ سبتمبر الماضي

رد خورخي ميسي والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي قائد برشلونة على تقرير نشره برنامج "الشرينجيتو" حول مقابلته لقنصل قطر في برشلونة عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب خورخي: "أخبار خاطئة، تختلقون الكثير من الأمور، أنا في الأرجنتين منذ سبتمبر الماضي، ومن المستحيل أن أكون قابلته، أخبار كاذبة".

وكان برنامج الشرينجيتو قد نشر تقريرا أوضح من خلاله أن والد ليونيل ميسي تقابل مع قنصل قطر في إشارة إلى اقتراب انضمام نجله إلى باريس سان جيرمان.

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي مع برشلنة بنهاية الموسم الجاري.

ويحق للنجم الأرجنتيني أن يتعاقد بشكل مبدئي مع أي فريق في شهر يناير المقبل على أن ينضم إليه مجانا بنهاية الموسم.

صاحب الـ33 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 15 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4 آخرين.