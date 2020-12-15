في مواجهة فريقه القديم.. كلوزة: كنت أتمنى أن تضعنا القرعة ضد لاتسيو

اعترف ميروسلاف كلوزة مساعد مدرب بايرن ميونيخ أنه تمنى ملاقاة فريقه القديم لاتسيو في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

وكانت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قد كشفت عن مواجهة بين بايرن ميونيخ حامل اللقب أمام لاتسيو.

وقال كلوزة في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد تلقيت اتصالات عديدة من روما. لاتسيو هو الفريق الذي كنت أتمنى أن تضعنا القرعة في مواجهته، لذا أنا سعيد للغاية".

وأضاف الهداف التاريخي لكأس العالم "أحتفظ بذكريات رائعة مع لاتسيو ومدينة روما".

وتابع "سيموني إنزاجي يعتمد على خطة 3-5-2، ولا شك أنها ستكون مواجهة قوية وصعبة. سنقوم بدراسة طريقة لعبهم جيدًا".

لاتسيو واجه بوروسيا دورتموند في دور المجموعات وفاز في إيطاليا بنتيجة 3-1، وتعادل في ألمانيا بنتيجة 1-1.

ولم يتواجه الفريقان قط من قبل في المحافل الأوروبية، إذ أن لاتسيو واجه أندية بوروسيا دورتموند وشتوتجارت وباير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ وفيردر بريمن وإينتراخت فرانكفورت من ألمانيا.