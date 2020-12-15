اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 14:09

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز بعد نهايتها.

وعاقبت اللجنة، رمضان صبحي لاعب بيراميدز بالإيقاف لمباراة واحدة بعد طرده عقب نهاية مواجهة فريقه أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت بنتيجة 2-1.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك في الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس.

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وعوقب علي ماهر مدرب فريق المصري بالإيقاف لمباراة واحدة وتغريمه 20 ألف جنيه، فيما عوقب طارق أبو الليل المدير الإداري لنادي الإسماعيلي بنفس العقوبة بعد طرد الثنائي خلال تعادل الفريقين السلبي.

وشهدت الجولة الأولى من الدوري المصري تسجيل 18 هدفا في كل المباريات.

وحقق الأهلي أكبر انتصار في الجولة بنتيجة 3-1 أمام مصر للمقاصة. فيما انتهت مباراة وحيدة بالتعادل السلبي وهي مواجهة المصري ضد الإسماعيلي.

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