نوير: الضغط الأكبر سيكون على بايرن وليس لاتسيو

يتوقع مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ أن الضغط الأكبر سيكون على فريقه في مواجهة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد لاتسيو، وليس المنافس.

وكانت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قد كشفت عن مواجهة بين بايرن ميونيخ حامل اللقب أمام لاتسيو.

وقال نوير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لاتسيو فريق قوي، ولكن الضغط الأكبر سيكون علينا لأننا نحمل لقب البطولة".

وأضاف "لديهم خط هجوم مميز، وعلى رأسه تشيرو إيموبيلي، ولا شك أن روبرت ليفاندوفسكي سيتطلع بشدة لهذه المواجهة".

وتابع "نحتفظ بذكريات جيدة من ملعب الأوليمبيكو حيث حققنا فوزًا كبيرًا على روما من قبل".

وشدد "ميروسلاف كلوزه مساعد هانز فليك بإمكانه أن يقدم لنا المساعدة لأنه يعرف لاتسيو جيدًا من فترة لعبه هناك".

لاتسيو واجه بوروسيا دورتموند في دور المجموعات وفاز في إيطاليا بنتيجة 3-1، وتعادل في ألمانيا بنتيجة 1-1.

وأتم الحارس الذي حصد 5 القاب في عام 2020 "هدفنا هو التأهل إلى ربع النهائي".

ولم يتواجه الفريقان قط من قبل في المحافل الأوروبية، إذ أن لاتسيو واجه أندية بوروسيا دورتموند وشتوتجارت وباير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ وفيردر بريمن وإينتراخت فرانكفورت من ألمانيا.