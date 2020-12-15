خبر في الجول - جلسة بين الزمالك وأوباما لتجديد عقد اللاعب

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 13:15

كتب : أحمد شوقي صلاح

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف يوسف أوباما أمام الجونة

علم FilGoal.com أن مسؤولي الزمالك سيجتمعون بيوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق خلال أيام قليلة لمناقشة تجديد عقده.

يوسف أوباما

النادي : الزمالك

الزمالك

وينتهي عقد أوباما (25 عاما) مع الزمالك في يونيو المقبل.

وتلقى اللاعب عروضا للرحيل عن الفريق في الفترة الماضية لكن لم يحسم قراره بعد.

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ويسعى الزمالك للإبقاء على أوباما الذي يعد أحد العناصر الأساسية في كتيبة المدرب جايمي باتشيكو.

ويلعب أوباما في الفريق الأول للزمالك منذ 2014 وأعاره النادي مرة إلى الاتحاد وأخرى إلى وادي دجلة.

وشارك صانع الألعاب في 84 مباراة مع الزمالك في الدوري المصري الممتاز وسجل 15 هدفا.

وتوج أوباما بثمانية ألقاب مع الزمالك.

الزمالك أوباما
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