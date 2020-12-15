كهربا لـ شيكابالا: لا يوجد لاعب يعادي الجمهور.. ويكشف ماذا حدث في السوبر

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 13:09

كتب : محرر في الجول

كهربا وجنش يحتفلان بعيد ميلاد شيكابالا

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الأهلي عن حقيقة ما حدث في مباراة السوبر المصري ضد الزمالك، قبل صدور قرار بإيقافه.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

شيكابالا

النادي : الزمالك

وقرر اتحاد الكرة إيقاف كهربا لنهاية الموسم بعد مباراة السوبر التي انتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يخفف العقوبة إلى 10 مباريات.

وقال كهربا عبر قناة "أون تايم سبورتس 1: "لم أفتعل أي أزمة في مباراة السوبر، طارق حامد سبني وقمت بسبه وانتهى الأمر عند هذا الحد لأننا حتى أثناء لعبنا سويا في الزمالك كنا نسب بعض، وبعد المباراة توجهت ناحية عبد الله جمعة لإبعاده عن الجماهير وليس للاعتداء عليه لأنه أخي الصغير وأحبه ولا يمكن أن اعتدي عليه".

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وتابع "فوجئت بالحكم يوجه لي البطاقة الحمراء ولم أتكلم، ثم ذهبت إلى غرفة الملابس ولم يحدث أي خلاف أو نقاش بين اللاعبين حول المباراة".

وواصل "لا أعرف سبب إيقافي حتى اليوم، لم أشاهد أي فيديو يثبت إدانتي فقط أحضروا صورة لي وأنا أكسر الآيس بوكس الخاص بالأهلي عند دكتنا".

وتحدث كهربا عن علاقته بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك وما حدث بينهما بعد مباراة السوبر.

وأوضح "شيكابالا اتصل بي بعد إيقافي وقال لي لا تحزن، وأحب شيكابالا على المستوى الشخصي وهو إنسان طيب جدا لكن لا يوجد لاعب يعادي الجمهور وأنا لا استطيع أن أعادي جمهور الزمالك الذي كان يشجعني يوما ما".

وأضاف "لا أعرف ماذا حدث مع شيكابالا منذ البداية، لكن ما حدث في مباراة السوبر كان خطأ من شيكابالا".

كهربا شيكابالا في الدوري
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